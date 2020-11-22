شكرا لقرائتكم خبر عن خايفة من الحسد.. بيث هارمون Queen's Gambit ترى نفسها قبيحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الممثلة العالمية أنيا تايلور التي جسدت شخصية بيث هارمون في مسلسل Queen's Gambit، صدمة كبرى لعشاقها الذين وصفوا أدائها في المسلسل بالمذهلة، بعد تصريحها بأنها لا تري نفسها جميلة ودائمًا ما تصف نفسها بالقبيحة في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن الفتاة التي لم تبلغ العشرين عامًا وأصبحت حديث الصباح والمساء في عناوين الصحف العالمية في فترة السيتينات من القرن الماضي، بعد منافسها الشرسة مع عمالقة لعبة الشطرنج وحصدها البطولات والكئوس واحد تلو الآخر، ترى نفسها قحبية ولا ترى أعمالها السينمائية بعد عرضها.

وقالت تايلور البالغة من العمر 24 عامًا: "لم أفكر أبدًا ولا أعتقد أنني سأفكر في نفسي على أنى جميلة،لا أعتقد أنني جميلة بما يكفي لأكون في الأفلام"، مضيفة "يبدو الأمر مثيرًا للشفقة وصديقي حذرني مسباقًا بأن الناس سيعتقدون أنني شخص غريب الأطوار لقولي هذه الأشياء، لكني أعتقد أنني غريب المظهر"، وتابعة قائلة: "لن أذهب إلى السينما لمشاهدة أفلامي".

وواصلت بيث هارمون، تصريحاتها قائلة "تعرضت لحالة نفسية، فترة تمثيلي للدور الفخري في الفيلم المقتبس عن جين أوست أيما، ووصف أدائي انذك، بأنني أول أمراة قبيحة تجسد شخصية إيما الشهيرة"، ومن المقرر ان تجسد تايلور الشخصية المصغرة من النجمة العالمية تشارليز ثيرون في فيلم Mad Max القادم.

واختتمت تايلور تصريحاتها بتأكيد عودتها للموسم الثاني من العمل الدرامي الشهير، قائلة " أنا أعشق الشخصية، وسأعود بالتأكيد إذا طُلب مني ذلك، لكنني أعتقد أننا نترك بيث في مكان جيد"، في إشارة منها لنهاية الموسم الأول التي شهدت تحول كبير في شخصيتها.

لعبت تايلور شخصية بيث هارمون في الموسم الاول من المسلسل، وهى فتاة معجزة في لعبة الشطرنج، يتيمة من ولاية كنتاكي انتقلت للعيش في احدى بيوت الايتام لتتعرف هناك على اللعبة مع عامل النظافة الخاص بالمنزل، لتلعب اولي مبارياتها في سن التسع سنوات ومن ثم تواصل لعبها وحصدها لولاية كنتاكي ومن ثم بطولة الولايات المتحدة الامريكية لتواجه اللاعب الروسي المخضروم صاحب الارقام القياسية في اللعبة، لتنهى لعبها بمناورة الملكة التي تعد واحدة من أقدم فتحات الشطرنج المعروفة.