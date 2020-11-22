شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى يكشف حقيقة التعاقد مع هانى رمزى لإنتاج "غبى منه فيه 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المنتج أحمد السبكى الأخبار التى ترددت عن تعاقده مع النجم هانى رمزى على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه2 "، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هذا الكلام ليس له اى أساس من الصحة ولن يتعاقد على الفيلم كما تردد .

وأكد النجم هاني رمزي في تصريحات سابقة أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأشار هانى إلى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عاما، قائلا: "فى هذه الحالة سوف أقدمه".

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.

وتعاقد مؤخرا النجم هانى رمزى على فيلم جديد يحمل اسم "عمر المحتار" من تأليف سامح سر الختم وشادى محسن ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية التي تعود عليها ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة .

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب أكثر من عامين ونصف منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع وآخرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.