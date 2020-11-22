شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر حذف صلاح عبد الله لزوجته من صورة جمعتهما بالشيخ رمضان عبد المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان صلاح عبد الله في صورة مع الشيخ رمضان عبد المعز، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة كلمات تعكس مدي تقديره له، وحبه وأوضح أنه حذف زوجته من الصورة، مضيفًا فى تعليقه عليها: "على فكرة مِراتي واقفة جنبي بس الصعيدي اللي جوايا شالها وكمان عشان بخاف مالحسد".



الفنان صلاح عبد الله

وكان حرص النجم صلاح عبد الله، على نعى الفنان فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:"مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته وعفوه ومغفرته يا طيب القلب يا حلو اللسان والطباع يا هادي يا راضي يا مبدع يا إنسان بالمعنى الحلو للإنسان يا فنان بالمعنى الحقيقي للفنان يا فايق عزب".

كما سبق وحل الفنان صلاح عبد الله ضيف على تلفزيون السابع مع المذيعة حور محمد ، وذلك عقب ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36 والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى ويرأسها الأمير أباظة ، وقال الفنان صلاح عبد الله ، سعيد بتكريمه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى فأى فنان يشعر أن الجمهور يتابع أعماله ويحبه يشعر بالفخر ولكننى طيلة حياتى لم يكن لى إهتمامات بالمهرجانات كنت أحيانًا أحضر تكريمات بعض زملائى.

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، أتذكر فى إحدى المرات التى حصلت فيها على جوائز وكانت جائزة من جمعية الفيلم ، أجبرنى الأستاذ داود عبدالسيد للذهاب لاستلامها وحصلت كذلك على جوائز من الاسكندرية من قبل ، وسبب موافقتى على تكريمى بمهرجان الاسكندرية برغم بعدى عن المهرجانات لأن رئيس المهرجان الأمير أباظة تواصل معى قبل المهرجان بوقت كافى وفى الحقيقة فى البداية كنت قلق بسبب فيروس كورونا وبسبب الطقس فى الاسكندرية والمطر ولكنه فى الحقيقة أصر على دعوته بالإضافة للكتاب الذى كتبه زين العابدين خيرى عنى ومحاولة المخرج عمر عبد العزيز فى إقناعه كل هذه الاسباب أرغمتنى على المجيء لمهرجان الاسكندرية السينمائى