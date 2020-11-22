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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: شخص ينتحل صفحة وهمية باسمي وينشر أخبارًا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استاء المطرب محمد عدوية من قيام مجهول بانتحال صفحته الشخصية من خلال إنشاء صفحة وهمية باسمه على موقع فيس بوك ويتحدث فيها عن محمد رمضان وأخبار كاذبة عنه كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" مشيرًا أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهم ببعضهما قوية، مؤكدًا أنه ليس من طبيعته الدعايا والشو الإعلامى من أجل ذلك.
من ناحية أخرى أعرب مؤخرًا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على إعجاب الكثير.
وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
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