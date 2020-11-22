شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: شخص ينتحل صفحة وهمية باسمي وينشر أخبارًا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استاء المطرب محمد عدوية من قيام مجهول بانتحال صفحته الشخصية من خلال إنشاء صفحة وهمية باسمه على موقع فيس بوك ويتحدث فيها عن محمد رمضان وأخبار كاذبة عنه كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" مشيرًا أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهم ببعضهما قوية، مؤكدًا أنه ليس من طبيعته الدعايا والشو الإعلامى من أجل ذلك.

من ناحية أخرى أعرب مؤخرًا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على إعجاب الكثير.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".