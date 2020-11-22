تراند اليوم : حبس اسماعيل ياسين شهرا وغرامة 10 جنيهات : شوف السبب

في يوم من الأيام كان الفنان الراحل إسماعيل ياسين يستقل سيارته بشارع حسن الأكبر، ثم اقتضى الأمر أن يرجع بسيارته قليلا، وكان أحد الأطفال متعلقا بسيارته من الخلف، فوقع على الأرض.

وبحسب خبر نشر في جريدة أخبار اليوم بتاريخ 31/ 5/ 1952، فإن الطفل صيب ببعض الكدمات البسيطة، ودفع إسماعيل ياسين لأهل الطفل حينها 20 جنيها، ليتنازلوا عن القضية التي قامت برفعها ضده، لكنها رفضت ذلك.

استمرت الدعوة منظورة أمام محكمة عابدين، حتى صدر الحكم بحبس اسماعيل ياسين شهرا ودفع غرامة 10 جنيهات، وقد علم ياسين بهذا الخبر قبل ظهوره على المسرح بدقيقة واحدة.

وبكى إسماعيل ياسين وهو على خشبة المسرح ثم رفع عنه الستار فمسح دموعه بالمنديل، واستمر في تقديم دوره لإسعاد الجمهور.

وكان وهو على المسرح يخرج عن الموضوع الذي يلقيه ثم يردد هذه العبارة: أنا هاستأنف.. شهر كتير.. العشرة جنيه بسيطة.

كل ذلك والمتفرجون لا يفهمون شيئا.. وإلقى اسماعيل ياسين في هذه الليلة 30 نكتة، كان يلقيها والدموع تترقرق في عينيه.. وكانت سهرة ممتعة بالنسبة للمتفرجين لكنها كانت ليلة سوداء بالنسبة لإسماعيل ياسين.

يذكر أن اسماعيل ياسين ولد في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل.

وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع – إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة – إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).

تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة السيدة فوزية.



