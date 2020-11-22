تراند اليوم : حبس اسماعيل ياسين شهرا وغرامة 10 جنيهات : شوف السبب

في يوم من الأيام كان الفنان الراحل إسماعيل ياسين يستقل سيارته بشارع حسن الأكبر، ثم اقتضى الأمر أن يرجع بسيارته قليلا، وكان أحد الأطفال متعلقا بسيارته من الخلف، فوقع على الأرض.
وبحسب خبر نشر في جريدة أخبار اليوم بتاريخ 31/ 5/ 1952، فإن الطفل صيب ببعض الكدمات البسيطة، ودفع إسماعيل ياسين لأهل الطفل حينها 20 جنيها، ليتنازلوا عن القضية التي قامت برفعها ضده، لكنها رفضت ذلك.
استمرت الدعوة منظورة أمام محكمة عابدين، حتى صدر الحكم بحبس اسماعيل ياسين شهرا ودفع غرامة 10 جنيهات، وقد علم ياسين بهذا الخبر قبل ظهوره على المسرح بدقيقة واحدة.
وبكى إسماعيل ياسين وهو على خشبة المسرح ثم رفع عنه الستار فمسح دموعه بالمنديل، واستمر في تقديم دوره لإسعاد الجمهور.
وكان وهو على المسرح يخرج عن الموضوع الذي يلقيه ثم يردد هذه العبارة: أنا هاستأنف.. شهر كتير.. العشرة جنيه بسيطة.
كل ذلك والمتفرجون لا يفهمون شيئا.. وإلقى اسماعيل ياسين في هذه الليلة 30 نكتة، كان يلقيها والدموع تترقرق في عينيه.. وكانت سهرة ممتعة بالنسبة للمتفرجين لكنها كانت ليلة سوداء بالنسبة لإسماعيل ياسين.
يذكر أن اسماعيل ياسين ولد في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب ومونولوجست وممثل.
وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع – إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة – إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).
تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة السيدة فوزية.