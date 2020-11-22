تراند اليوم : بالأسود.. ياسمين صبري تُشعل السوشيال ميديا

تحرص الفنانة ياسمين صبري دائما على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها من أحدث جلسة خضعت لها وظهرت بإطلالة محتشمة مبهجة خطفت بها قلوب متابعيها، مرتدية فستان أسود طويل، وتركت شعرها المنسدل على كتفيها مما أبرز جمالها .

ونالت ياسمين صبري العديد من التعليقات الإيجابية التي جاءت كالآتي:”قالبة ع كيم كاردشيان ، قلبيييي، الاسود يليق بك”.

ويذكر ان ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد “فرصة تانية” الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.