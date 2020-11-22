استعان بكلماتها محمد رمضان للدفاع عن نفسه.. كواليس تقديم "حدوتة مصرية"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان"، كلمات كتبها الشاعر عبدالرحيم منصور، وغناها الفنان محمد منير عام 1982 في الفيلم الذي حملت اسمه "حدوتة مصرية" للمخرج العالمي يوسف شاهين، كانت هي وسيلة الدفاع التي لجأ إليها الفنان محمد رمضان للرد على الاتهامات التي واجهها أمس عقب ظهوره بمجموعة صور مع مشاهير إسرائيليين، ومنهم المغني عومير أدام.

خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف كواليس تقديم الأغنية، وقال: "بعد قيام الفنان أحمد منيب بوضع لحنها معتمدا فقط على الدف والعود، أراد الفنان محمد منير تقديمها بشكل فني ضخم يفاجئ به المخرج يوسف شاهين، واتفق مع الموسيقار عمر خيرت أن يقوم بتوزيعها، واستعان بأوركسترا القاهرة السيمفوني لعزف موسيقاها".

وأضاف: "المفارقة أن المخرج الكبير عندما ذهب لسماع الأغنية بالأستديو، قام بإعادة توزيعها بنفسه، وحذف أصوات غالبية الآلات الموسيقية، واكتفى فقط بالبيانو والدف مع صوت محمد منير، وهي بالفعل النسخة التي تم تسجيلها وخرجت للنور مع الفيلم، وأصبحت من أيقونات مبدعيها".

وواجه الفنان محمد رمضان اتهامات بالتطبيع أمس السبت، عقب انتشار صور له بمواقع التواصل تجمعه مع مشاهير إسرائيل، ومنهم المطرب عومير أدام، خلال تواجده في إحدى الحفلات في دبي.