"أنا في البلد دي عنترة".. رسالة جديدة لمحمد رمضان بعد أزمة الصورة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم محمد رمضان، مقطع فيديو قديم يرصد لحظة وصوله إلى مدينة أسوان وسط التفاف جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

وعلّق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، بقوله: "حب الناس نعمة من رب الناس،

شكراً أهل أسوان الكرام على كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وصاحب الفيديو مقطع صوتي من أغنية "أنت جدع" لمحمد رمضان والتي طرحها مطلع مارس الماضي وحققت حتى الآن نحو 82 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، ويقول فيها: "أنا بيكوا فادر السيطرة، أنا في البلد دي عنترة، أنا حملة بالأصول، ربك مديني القبول، جمهوري في ضهري مجزرة، طيب من امتى كان في حد همني؟ مين فيكوا؟ مد إيده شدني".

يأتي هذا في ظل استمرار الهجوم على محمد رمضان بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، ويظهر فيها مع محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع.

فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".