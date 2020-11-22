شراكة جديدة... "MBC" توقع اتفاقية لعرض محتوى "روتانا" على "شاهد VIP"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت "مجموعة MBC" و"مجموعة روتانا ميديا -Rotana Media Group" عن تعاونهما معاً؛ بهدف جعل محتوى وقنوات روتانا التليفزيونية متاحةً عبر منصة "شاهد VIP" للفيديو.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة MBC: تتمتع الشراكة بهامش زمني طويل الأمد، فضلاً عن كونها تتيح لمنصة "شاهد VIP" توسيع قاعدة محتواها الترفيهي باللغة العربية، وذلك بموازاة استمرارها في أداء مهمتها الترفيهية وإمتاع ملايين المشاهدين حول العالم العربي من خلال توفير أفضل وأرقى خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر المنصات الرقمية.

وتابع البيان: واعتباراً من 22 نوفمبر، ستكون القنوات التليفزيونية المنضوية تحت مظلة "مجموعة روتانا ميديا" والحائزة على العديد من الجوائز، متاحةً بصورة فائقة الدقة عبر منصة "شاهد VIP" ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تقنية البث الرقمي المباشر(Live Streaming)، بما في ذلك قنوات (روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا +، روتانا كلاسيك، روتانا كيدز، روتانا دراما، وروتانا ميوزيك).

إضافةً إلى ذلك، سيكون محتوى روتانا متاحاً حسب الطلب عبر "شاهد VIP" اعتباراً من شهر ديسمبر المُقبل، بما في ذلك المئات من العناوين العربية الرائدة في كل عام.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: "وقّعنا قبل نحو عامٍ من الآن أوّل شراكة لنا مع مجموعة روتانا ميديا، والتي ساهمت بشكل كبير في قصة نجاح منصة شاهد VIP في عام 2020. لذا، فإن الارتقاء بتعاوننا المشترك إلى المستوى التالي يأتي اليوم بمثابة خطوة طبيعية نواصل معها تعزيز قيمة المحتوى الذي تقدمه منصّة شاهد VIP لمشتركيها في كل مكان".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لاستديوهات وتليفزيون روتانا –Rotana Studios and TV وليد عرب هاشم: "يسعدنا إبرام هذه الصفقة الرائدة مع مجموعة MBC وجعل قنوات ومحتوى روتانا متاحاً على منصتها الرائدة شاهد VIP. قناعتنا راسخة بأهمية القيمة العالية التي يحظى بها قطاع الترفيه العربي ومدى جاذبيته المحلية والإقليمية والعالمية، ونتطلع إلى إقامة علاقة طويلة الأمد مع MBC في سياق خدمة جمهورنا الواسع".