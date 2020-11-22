عمرو دياب يشارك جمهوره بصور أحدث حفل أحياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره بصور من حفل خاص أحياه أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وكتب عمرو في تعليقه على الصور: "من حفل أمس في القاهرة". طرح المطرب عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو. الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

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