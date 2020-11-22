في عيد ميلاد صبري فواز.. تعرف على سبب رفضه العمل مع محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان صبري فواز بعيد ميلاده اليوم، فهو من مواليد 22 نوفمبر عام 1968.

وحل الفنان صبري فواز ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس.

وتحدث عن أسباب رفضه العمل مع الفنان محمد صبحي: "أنا قلت فنان كويس، لكن مش بحبه على المستويين الشخصي والفني، ولا اتعاملنا، لكن مش بحب النوع ده، شفت شغله وتصرفات خلتني لا أحبه ولا أحب طريقة الشغل معاه، هو حر، أحترمه كمخرج مسرح كبير، وممثل كويس".

وشارك صبري فواز في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها الوسية، والعائلة، وامرأة من زمن الحب، والأصدقاء، "ولحظات حرجة"، وحدائق الشيطان، وليالي الحلمية"، والبر الغربى، ومسألة مبدأ، وامرأة من نار، والفريسة والصياد، والمصراوية.

ومن أشهر أفلامه "مبروك وبلبل، "أيام السادات، "دم الغزال"، "عصابة الدكتور عمر"، "كلمني شكرا".

كما أخرج صبري فواز العديد من المسرحيات أهمها "حنقول كمان" ، "إيزيس" ، "صدى الأصداء" ، "ليالى الحسينية" ، "اللي خايف يروح" ، "مزرعة الأرانب" ، "ياسين وبهية" ، "عروس الجنوب" ، "المدد " ، "ليل يا عين".

وآخر أعمال صبري فواز مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، معتصم النهار، روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، ومن إخراج كريم العدل.