في عيد ميلاد فطين عبدالوهاب.. تعرف على الأفلام التي جمعته بإسماعيل ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو المخرج والسيناريست الكبير فطين عبدالوهاب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 22 نوفمبر.

عمل فطين في بداية حياته مع مخرجين بارزين، منهم: أحمد سالم، حسن حلمي، محمود ذو الفقار.

بلغت حصيلة أعمال فطين عبدالوهاب حوالي ما يقرب 65 عملًا ما بين الإخراج والتأليف.

شارك المخرج فطين عبد الوهاب في إخراج أعمالًا كثيرة للكوميديان إسماعيل ياسين، في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هذه الأعمال:

ابن حميدو

أخرج فطين الفيلم الشهير "ابن حميدو"، عام 1957، وتدور قصته حول ابن حميدو وحسن اللذان يعملان في الشرطة، يأتيان إلى السويس من أجل إحباط عملية مخدرات كبرى يتورط فيها الباز أفندي.

الفانوس السحري

كما أخرج فيلم "الفانوس السحري" عام 1960، تدور أحداثه حول مصطفى الذي يعمل فراشًا بإحدى الشركات وتربطه علاقة حب بإحدى الموظفات في الشركة، لكنه يعاني من سوء معاملة مديره المستمرة له.

الفرسان الثلاثة

فيلم "الفرسان الثلاثة" أخرجه فطين في عام 1962، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، تدور أحداث الفيلم حول المحامي "صالح" الورع، التقي، الذي يكتب عن معتقداته ومبادئه في مجلة أسماها "أضواء الفضيلة"، لكن المجلة لا تلقى أي رواج.

حايجننوني

فيلم "حايجننوني" عرض عام 1960، تدور قصته حول إسماعيل الذي يضطر إرسال ابنه المريض وزوجته إلى الإسكندرية، ويواصل عمله مع نجمة السينما سوسن كمصفف للشعر، وتقرر سوسن إبلاغ الشرطة بأعمال عشيقها عباس المشبوهة بعد خلافها معه.

إسماعيل ياسين في الطيران

تدور أحداث الفيلم حول شخصين توأم، واحد يعمل في السينما والأخر يعمل في الطيران، يقع الأخ الذي يعمل في السينما في حب راقصة ولكنها لا تشعر به لانها تأمل أن تتزوج من طيار، ولذلك يحاول الأخ انتحال شخصية أخيه الطيار لكي يفوز بقلب هذه الراقصة، الفيلم عرض عام 1959.

البوليس السري

تدور أحداث الفيلم حول عسكري بوليس يسيء التصرف ويهرب منه رئيس عصابة قبل إيداعه إلى مستشفى الأمراض العقلية وخوفًا من عقابه بتهمة الإهمال، يلجأ إلى حيلة تمنحه وقتًا لحل مشكلته، الفيلم عرض عام 1959.

إسماعيل ياسين بوليس حربي

فيلم "إسماعيل ياسين بوليس حربي" عرض عام 1985، تدور أحداث الفيلم حول شخص يحب راقصة في ملهى ليلي ويقرر الزواج منها، يطلب منها أن تترك الرقص، أصحاب الملهى يخشون انصراف الزبائن عن الملهى ولذلك قاموا بالتآمر عليه لكي يسمح بعودة الراقصة للعمل.

إمسك حرامي

تدور أحداث فيلم "إمسك حرامي" حول أسامة شاب يؤمن بالحظ ولكن تصادفه مواقف كثيرة، الفيلم عرض عام 1958.

إسماعيل ياسين في الأسطول

يعتبر هذا الفيلم من أشهر الأفلام، وتدور أحداثه حول شاب يقع في حب ابنة عمه ولكن والدتها ترفض هذا الحب والزواج، وتحاول أن تزوجها لرجل كبير في السن وثري، لتطلب البنت من ابن عمها التطوع في الأسطول، كي يساعد هذا في التعجيل بالزواج.

كما أخرج فطين عبدالوهاب أفلام "إسماعيل ياسين في البوليس"، "إسماعيل ياسين في الجيش"، "إسماعيل ياسين في بيت الأشباح".

توفي السيناريست والمخرج فطين عبدالوهاب في 11 مايو عام 1972، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.