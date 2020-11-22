فيديو| ابنة هيفاء وهبي تغني أغنية والدتها "توتة" مع طفلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت زينب فياض ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانيلا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت زينب في الفيديو وهي تغني مع ابنتها أغنية والدتها الفنانة هيفاء وهبي "توتة"، وعلقت: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا، دانيلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم".
ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح"، بطولة معتصم النهار، شريف سلامة، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، أحمد فهمي، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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