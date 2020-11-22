تراند اليوم : "غبي منه فيه" يعود من جديد بعد 16 عاما

يعود الفيلم الكوميدي الشهير "غبي من فيه" بجزء ثان، بعد النجاح الكبير الذي حققه قبل 16 عاما.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن المنتج المصري، أحمد السبكي، قرر إنتاج الجزء الجديد.

وأضافت أن السبكي يجري حاليا مفاوضات مع أبطال الفيلم، هاني رمزي ونيللي كريم والمخرج رامي إمام لكي يشاركوا في الجزء الجديد.

ويأتي إعلان أحمد السبكي إنتاج الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، رغم إعلان الشركة المنتجة للجزء الأول "دانا فيلم" قبل أشهر تولي عملية إنتاجه.

وعرض الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" في عام 2004، وهو من إنتاج شركة "دانا فيلم" للمنتجة الراحلة، مي مسحال، ويشارك في بطولته هاني رمزي ونيللي كريم والراحلون حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك وفايق عزب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم "غبي منه فيه" حول شاب يتسم بالغباء الشديد يدعى "سلطان" (هاني رمزي)، يسعى للزواج من حبيبته "سامية" (نيللي كريم)، ولكن يشترط والدها عليه أن يجهز شقة ومهر في خلال شهر واحد فقط لكي يتزوجها، ما يدفع سلطان للسرقة بالتعاون مع "المعلم ضبش" (حسن حسني)، ولكنه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب غبائه.