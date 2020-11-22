فيديو.. أحمد فهمي من كواليس أحدث أغانيه "وحق الله"

شارك المطرب https://www.instagram.com/p/CH5ND35p925/?utm_source=ig_web_copy_link متابعيه مقطع فيديو جديد له من كواليس تسجيل أحدث اغانيه"وحق الله"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"فهمي" فيديو له من الكواليس، وعلق عليه قائلًا:"وحق الله"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن اعجابهم

بالأغنية.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي روجينا، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نورالدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

https://www.instagram.com/p/CH5ND35p925/?utm_source=ig_web_copy_link