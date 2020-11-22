في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن آيتن عامر

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة آيتن عامر، والتي تعتبر من نجوم الفن المصري سواء في السينما أو الدراما، وحققت أدوارها نجاحاً كبيراً في مَجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني .

هى سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر، الشهيرة بـ أيتن عامر، وُلدت في 22 من

شهر نوفمبر عام 1990، في مدينةالأسكندرية، تخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج.

عملت آيتن فترة كموديل ثم توقفت، ولم يكن لشقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، وكان أول ظهور

لها في مسلسل حضرة المتهم أبي، بطولة النجم الكبير نور الشريف.

ومن أهم أعمال آيتن عامر في الدراما التلفزيونية:"الدالي، افراح إبليس، كيد النسا، الأخ الكبير، رجالة البيت، الزوجة التانية، أيوب، فرصة تانية، الزوجة الرابعة".

ومن أهم أعمالها في الأفلام:"بنات العم، حصل خير، شارع الهرم، 30 فبراير، خلاويص، بيكيا، حصل خير، رامي الاعتصامي، على جثتي، هرج ومرج".