في عيد الاستقلال اللبناني..عاصي الحلاني : كيف ماكنت يالبنان بحبك

نشر الفنان عاصي الحلاني، أغنيته الوطنية "كيف ماكنت بحبك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق عاصي على الفيديو، قائلاً:" رغم كل الاجواء والظروف الصعبةيأتي يوم استقلال لبنان ليذكرنا جميعاً ان الوطن اكبر من كل التحديات والأنقسامات وبان الأمل موجود طالما الحياة مستمرة..كل
يذكر ان عاصي قد طرح مؤخراً، كليب أغنية"رجعتيني لبدايتي"، وذلك خلال يوليو الماضي، وسجل أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
https://www.instagram.com/p/CH4_DEmAf5h/?utm_source=ig_web_copy_link
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