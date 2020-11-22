في عيد الاستقلال اللبناني..عاصي الحلاني : كيف ماكنت يالبنان بحبك

نشر الفنان عاصي الحلاني، أغنيته الوطنية "كيف ماكنت بحبك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق عاصي على الفيديو، قائلاً:" رغم كل الاجواء والظروف الصعبة

يأتي يوم استقلال لبنان ليذكرنا جميعاً ان الوطن اكبر من كل التحديات والأنقسامات وبان الأمل موجود طالما الحياة مستمرة..‏كلاستقلال ولبنان وطننا الحبيب وجيشنا الباسل بالف خير".

يذكر ان عاصي قد طرح مؤخراً، كليب أغنية"رجعتيني لبدايتي"، وذلك خلال يوليو الماضي، وسجل أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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