صورة.. أحمد أمين من كواليس مسلسل "ما وراء الطبيعة"

شارك الفنان أحمد أمين متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل"ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر خاصية"ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر "أمين " من خلال الصورة برفقة كل من الفنانة أية سماحة، والفنانة سماء إبراهيم، والمخرج عمرو سلامة .
يذكر أن مسلسل "ماوراء الطبيعة" مستوحى
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