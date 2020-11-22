صورة.. أحمد أمين من كواليس مسلسل "ما وراء الطبيعة"

شارك الفنان أحمد أمين متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل"ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر خاصية"ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهر "أمين " من خلال الصورة برفقة كل من الفنانة أية سماحة، والفنانة سماء إبراهيم، والمخرج عمرو سلامة . يذكر أن مسلسل "ماوراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، والذي سيتم عرضه الليلة على إحدى المنصات الترفيهية العالمية كأول عمل درامي مصري عليها.

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