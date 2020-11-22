"شاهد.. درة من كواليس حكاية "أول السطر

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة له، وذلك عبر خاصية"ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت"درة" من خلال الصورة برفقة فريق عمل مسلسل"إلا أنا"، وكتبت عليها:"مع فريق عمل مسلسل أول السطر، إلا أنا،

انتظرو البداية الحقيقية لسلمي مع فريدة وكريم وحبيبة من الحلقة 2".

يذكر أن حكاية"أول السطر"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج محمود كامل، بطولة عمر الشناوي، رامي وحيد، ريم عبدالقادر.