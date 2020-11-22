شاهد.. لوك جديد لـ عمرو دياب من أحدث حفلاته

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائياً مساء أمس في حدث خاص بمدينة القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"الهضبة" مجموعة صور جديدة له من الحفل، وعلق عليهم قائلاً:"أداء الليلة الماضية في حدث خاص في القاهرة"، وقد تفاعل

معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية بعنوان"الجو جميل"، من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، والذي تم طرحها مؤخراً على إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.