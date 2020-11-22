فيديو.. أحمد بتشان يحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة بأغنية "فيك العبر"

سجل الفنان أحمد بتشان، بأغنيته الجديدة"فيك العبر"، أكثر من 5 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع:خالد عز، ويقولمطلعها"فيك العبر سايق الكبر معرفش

ليه عن نفسي أنا هقولك خبر وأبصم عليه طلعت ندل ومش جدع مش ده إللي أنا متوقعه عملت إيهيا خسارة إللي بنرفعه ونعلي فيه في الجد بيسيبك تقعأنا مصدوم مش لاقي معاني للدرجة دي أنت أناني".

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يذكر ان بتشان قد طرح مؤخراً، أغنية "سقفة كبيرة"، خلال شهر أغسطس الماضي، وققت اكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.