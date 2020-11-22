في أقل من 24 ساعة.. أغنية "هتيجي" لـ "أبو" تحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة

حقق الفنان أبو، بأغنيته الجديدة "هتيجي" اكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:منة القيعي وأبو، ألحان:أبو، توزيع:توما، ويقول مطلعها"انتى هتيجى هتيجى لو مش جايه المره الجايه هتيجى و

انا ليه قاعد مستنى و عمال اغنى ما على شان تيجى بتخبى فى عنيكى اللمعه لما بتيجى عينى عليكى و ساعات تعملى مش سمعه و انا عمال بتغزل فيكى تدلعى مهما هتدلعىانا هفضل موهم بيكى تتقلى بعدين تسألى لما ابعد عنك يوم و اتريكى بتدرى عليا مشاعرك بس ياعينى فضحاكى عنيكى و بقول اوقات انك مش عارفة ان انتى خلاص حبيبتي".

يذكر ان أبو قد طرح مؤخراً اغنية"عالم مجانين"، وذلك خلال فبراير الماضي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان:أبو، توزيع:هاني ربيع.