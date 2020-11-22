على طريقتها الخاصة.. صبا مبارك تهنئ المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده

حرصت الفنانة صبا مبارك على تهنئة المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت"صبا" صورة له برفقة عمرو، عبر خاصية "ستوري"، وكتب عليها:"عيد ميلاد سعيد يا أروع مخرج، وصديق للأبد". يذكر أن صبا مبارك تشارك في بطولة مسلسل "نمرة اتنين"، تأليف سارة طيبة، وإخراج طارق العريان، بطولة: شيرين رضا، إياد نصار، أمينة خليل، عمرو يوسف، منى زكي، نيللي كريم، أحمد مالك، عادل كرم، حلا زلط، ماجد الكدواني، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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