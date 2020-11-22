الأحد 22 نوفمبر 2020

أسمهان توفيق تضحي بالغالي لأجل عائلتها

ضمن الدراما الخليجية "عافك الخاطر​"وهو عمل من أواخر أعمال الممثل القدير سليمان الياسين​، سنشاهد حكاية أمينة المرأة التي التزمت بأداء رسالتها في الحياة، ولم تقصر أو تتوانى عن واجب من واجباتها حتى وصلت بعائلتها إلى بر الامان.



بدأت رحلتها يوم كانت شابة طيبة في السبعينيات، عندما تزوجت مبارك، وكان الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتها، وأنجبت منه ثلاث بنات هن فاطمة وندى ومنيرة، ثم حصة وعيسى. وبينما هي تنتظر مولودها الرابع فوجئت بزواج مبارك من باسمة، وهي شابة تصغره سناً، متسلطة وجعلت شغلها الشاغل مضايقة أمينة بلسانها السليط واختلاق المشاكل لمن حولها. في هذا الوقت، تحول مبارك عن بيته وبناته وتفرغ لباسمة التي أنجبت له دانة التي كانت أسوأ من أمها في التعامل مع أخواتها من أمينة.

تمر السنوات، ولا تقصر أمينة في تربية عائلتها الصغيرة حتى زوجت بناتها الثلاث، وأنجبن لها الأحفاد والحفيدات، فكبرت عائلة أمينة وكبرت معها المشاكل، وكذلك المسؤوليات لتتحمل وحدها عبء الحياة.

الجدير بالذكر أن الدراما الخليجية "عافاك الخاطر"، تأليف عبالله الرومى​ و​أخراج مناف عبدال​، وبطولة اسمهان توفيق​، خالد أمين، عبير أحمد، مشاري البلام، هبة الدري، أحمد إيراج، فاطمة عبد الرحيم، غدير السبتي، ميس كمر، أمل محمد، فرح الهادي، عقيل الرئيسي، نواف العلي، ناصر الدوسري، روان العلي، كفاح الرجيب، حصة النبهان، زمن عبد الله، وهو واحد من أواخر أعمال الممثل القدير سليمان الياسين.

تعرض الدراما الخليجية "عافك الخاطر" على MBC 1، اعتباراً من 23 تشرين الثاني/نوفمبر، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.