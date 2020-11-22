شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمتين فقط.. نجوى كرم علّقت على عيد إستقلال لبنان والان مع التفاصيل

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

علّقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم​ على عيد إستقلال لبنان الـ77 الذي يصادف اليوم، بكلمتين فقط حيث كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي:"بحبّ استقلالك.."، وأرفقت المنشور بوسم لبنان.



وكانت نجوى قد وجّهت​ رسالة أمل الى ​بيروت​، عبر طرحها أغنية "بيروت" على "يوتيوب"، وذلك بعد أن أطلقت قبل أيام حملة "​لبنان الحياة​" عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.

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