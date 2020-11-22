بعد محمد رمضان.. هل يصطدم حمادة هلال مع رامي صبري بسبب "آية من الجمال"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان حمادة هلال مؤخراً عن استعداده لطرح كليب أغنية بعنوان "آية من الجمال"، قام بتصويرها في دبي مع المخرج عادل سرحان، والمفارقة هنا أن الفنان رامي صبري سبق وقدم أغنية تحمل الاسم نفسه عام 2014.

الشاعر محمود عليم، مؤلف أغنية حمادة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"'، قال: "بالبداية أوضح أن الأغنية اسمها الصحيح (آية في الجمال)، وليس كما تم الترويج لها، وهو مختلف عن العمل الذي قدمه الفنان رامي صبري وحمل اسم (آية من الجمال)، ومع ذلك مسألة تصادف تشابه الأسماء وارد حدوثها وكثيراً ما وجدنا أغاني تحمل الاسم نفسه لأكثر من مطرب".

وعن كواليس تقديم الأغنية، يقول: "بدأت بتيمة موسيقية وضعها الموزع هادي مسرة، وقام الملحن بينو بوضع لحنها ثم أتصل بي لكتابة كلماتها، وعندما سمعها الفنان حمادة هلال، أعجب بها وطلب تعديل بعض الكوبليهات، قبل تسجيلها مع مهندس الصوت مودي منير".

وأضاف "الأغنية وزعت موسيقيا في لبنان، ولحنت وكتبت في مصر، وتم تصوير الكليب في دبي، وهي أول أعمالي مع الفنان حمادة هلال، وتجربة أسعدتني جدا".

حمادة هلال سبق ووقع مؤخرا في أزمة تشابه اسم أحدث أغانيه مع الفنان محمد رمضان، إذ أعلن كل منهما عن تقديم أغنية بعنوان "الشرع حلل أربعة"، قبل تراجعهما عن الطرح بسبب اعتراض رجال الدين على الاسم.