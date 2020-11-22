غدًا.. "نتفليكس" تطلق الوثائقي "In wonder"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة "نتفليكس" الرائدة عالميًا في مجال الترفيه، عن إطلاقها الفيلم الوثائقي "In Wonder" غدًا الاثنين 23 نوفمبر، وذلك بعد الاتفاق مع شون مينديز، المغني ومؤلف الأغاني المرشح لجائزة جرامي والحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية، ومديره لمدة طويلة أندرو جيرتلر.

يعد هذا هو الفيلم الطويل الأول لمخرج الأغاني المصورة الشهير جرانت سينجر، وقد تم اختياره للعرض ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي TIFF .

يستعرض الفيلم لمحات من حياة مينديز، ويسرد السنوات القليلة السابقة لشهرته ورحلته. قام بالإنتاج التنفيذي للفيلم كل من أندرو جيرتلر، شون مينديز، وبين وينستون، وأنتجه سول جيرماين (عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين) وجيمس هايجوود.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب صدور أغنية Wonder، وهي الأغنية الأساسية لألبوم مينديز القادم الذي يحمل نفس الاسم.

ينضم فيلم In Wonder إلى قائمة الأفلام الوثائقية في نتفليكس التي تركز على عالم الموسيقى. كذلك أعلن شون مينديز، بالتعاون مع مؤسسته الخيرية (Shawn Mendes Foundation SMF)، مؤخراً عن جائزة سنوية رسمية جديدة في مهرجان تورنتو للأفلام السينمائية، والتي ستمنح لصانع أفلام شاب أو صاعد لتميزه في صنع فيلم يركز على قضايا عالمية مهمة بالنسبة لشباب اليوم.