شهيرة تتحدث عن أقسى لحظات تعيشها بعد رحيل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد ما يزيد عن الشهر من رحيل الفنان محمود ياسين، كشفت زوجته الفنانة شهيرة عن أقسى اللحظات التي تعيشها عقب فقده، موضحة أن تلك اللحظات لها جمالها في نفس الوقت.

شهيرة كشفت عن ذلك، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "عندما يحن الوقت الذي تُقبل وتحتضن فيه تفاصيل ومقتنيات من فقدناهم، تحتضن فانلة داخلية، شراب، تيشيرت ممزوجا ببعض شعيراته، وكأنك تحتضنه وتشعر به وبأنفاسه، مقص بعينه يستعمله لقص أظافره، نضارة، ساعة، ما أقساها لحظات وما أجملها في نفس الوقت".

الفنان محمود ياسين توفي في 14 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.