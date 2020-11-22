"تورتة" على شكل بومة وبركان.. عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 22 نوفمبر الجاري.

نشر "سلامة" صورة تورتة عيد ميلاده والتي جاءت على شكل "بومة وبركان"، في إشارة لأحدث أعماله "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لا يمكنني العثور على الكلمات لشرح شعوري بأفضل كعكة عيد ميلاد على الإطلاق".

أخر أعمال عمرو سلامة مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.