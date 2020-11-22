فيديو| بدرية طلبة تعلق على شبيهتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بمقطع فيديو لشبيهتها المعروفة باسم أم عمرو، التي اشتهرت من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. علقت بدرية على الفيديو: " شرف ليا كبير أوي اني شبه حضرتك وحبيتك أكتر لما قابلتك". علقت مروة ناجي على الفيديو: "ربنا يجبر بخاطرك يا بدارة يا قمر"، كما كتبت المطربة رنا سماحة: "ربنا يحبب فيكي خلقه ويجبر بخاطرك". وشاركت الفنانة بدرية طلبة، في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، وأحمد داش، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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