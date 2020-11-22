نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة صور محمد رمضان مع إسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نشر تصريح الفنان أشرف زكي، الذي أكد فيه أن الفنان محمد رمضان أقسم بعدم معرفته بجنسية المطرب الإسرائيلي، الذي انتشرت صورته معه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت 21 نوفمبر.

وكتب الحلفاوي في تعليقه على الخبر: "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".

تغريدة "القبطان" كما يُفضل متابعي الحلفاوي تلقيبه، علّق عليها البعض بكلمات، جعلته يرى أن هناك من لم يفهم ما كتب، وأوضح في تغريدة أخرى "اللي بيتحمق أوي ويرد على تعليقي وكأني قلت إنه ما يعرفش.. يا ريت يقرا أول جملة وياريت يكون بيفهم اللي بيقراه.. لأني بصراحة قرفت من المزايدات.. أنا كتبت في الأهرام ضد التطبيع من قبل ما تتولدوا".

جدير بالذكر أن الأزمة بدأت بنشر الإماراتي حمد المزروعي صورة تجمعه برمضان والمطرب الإسرائيلي اومير أدام (عومير آدام) على تويتر، أثارت غضب عدد كبير من رواد "السوشيال ميديا"، واتهموا رمضان بالتطبيع، وظهرت بعدها صورتين له تجمعانه باثنين من مشاهير إسرائيل الأول إيلاد تسلا (إيلاد تسافاني)، والثانية مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.