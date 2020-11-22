تركي آل الشيخ ينشر صورة مع الملحن نواف عبدالله والمنتج حمادة إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة جديدة له من نيويورك مع أصدقائه المنتج حماده إسماعيل، والملحن نواف عبدالله، ومصطفى البنا وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".
وعلق تركي، على الصورة قائلا: "وحشتوني أحبكم"، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على الصورة.
كان المنتج حماده اسماعيل، خضع مؤخراً لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك.
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن الشهر الماضي عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.
ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".
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