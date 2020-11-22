فيديو| محمد الشرنوبي يقبل تحدي أيتن عامر ويطلب من هؤلاء تنفيذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قبل الفنان محمد الشرنوبي تحدي الفنانة أيتن عامر، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر "الشرنوبي" في الفيديو وهو يردد بعض الكلمات بسرعة وطريقة كوميدية، إذ يأخذ الكلمة الأخيرة من كل جملة ليبدأ بها الجملة الجديدة.

وعلق الشرنوبي على الفيديو: "أنا بتحدى هدى المفتي، عمرو وهبة، هنا الزاهد، راندا رياض، أحمد رزق، أحمد خالد صالح، محمد يسري، أسماء جلال".

ويشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية ثالثة، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.