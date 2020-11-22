تراند اليوم : "هالي بيري": هذه أول مرة احصل فيها على "النشوة الجنسية"

اعترفت الممثلة الأمريكية، هالي بيري، الحاصلة على جائزة الأوسكار عام 2002، بأنها حصلت على "النشوة الجنسية" لأول مرة في سن 11 عامًا.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا، إنها كانت "تكتشف" حياتها الجنسية في تلك السن وجعلت نفسها في ذروتها.

وأضافت هالي خلال حديثها مع صديقتها ليندسي فلوريس في ردها على الأسئلة المتعلقة بالجنس لسلسلة (Bad & Booshy) على "إنستجرام": "أتذكر أول هزة الجماع... لقد فعلتها بنفسي".

وعندما سألت عن عمرها آنذاك، أجابت بأنها كانت في الحادية عشرة من عمرها فقط. وتابعت: "كنت أداعب. كنت أفكر في حياتي الجنسية، مثل معظم الفتيات".

وعلى الرغم من الحديث عن أول نشوة جنسية لها، رفضت هالي مناقشة "أكثر مغامراتها الجنسية جنونًا" عندما سئلت عنها. قالت لها ليندسي: "هذا ليس عدلاً!".

وفي وقت سابق من هذا العام، شاركت هالي بضع لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مع رجل غامض، ما أثار التساؤلات بين معجبيها عما إذا كانت ارتبطت بقصة حب جديدة.

وفي سبتمبر، أكدت أنها كانت تواعد المغني وكاتب الأغاني فان هانت البالغ من العمر 50 عامًا. ونشرت صورة مذهلة لنفسها وهي ترتدي قميص فان هانت وعلقت عليه: "الآن تعرف"، متبوعًا بقلب أسود.

وقال مصدر لصحيفة (Us Weekly) في ذلك الوقت: "لقد مرت ببعض التجارب السلبية (مع الرجال) لكن فان علمها أن تحب مرة أخرى - وأن تحب نفسها".

وأضاف المصدر "إنه رجل رائع ومهتم. كيمياءهما تتخطى السقف".

وسبق أن تزوجت هالي من ديفيد جاستيس وإريك بينيت والممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز، الذي لها منه ابنًا يدعى ماسيو يبلغ من العمر سبع سنوات. ولديها أيضًا ابنة من صديقها السابق حابرييل أوبري، تدعى نهلة وتبلغ من العمر 12 عامًا.