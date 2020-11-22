الليلة.. الحفل الثالث على التوالي لـ أم كلثوم في قصر عابدين

تتوالي الليالي الساهرة لكوكب الشرق أم كلثوم، في قصر عابدين، لليوم الثالث على التوالي، وذلك في حفلها الغنائي المميز بتقنية "هولوجرام".

تقام، الليلة، حفل غنائي آخر للسيدة أم

كلثوم، بعد الحفلين السابقين يومي الجمعة والسبت الماضيين، التي شهدت حضور كامل العدد من الجمهور، حيث قدمت باقة مناجمل أغنياتها الكلاسيكية، منها"أنت عمري، ألف ليلة وليلة،..وغيرها"، في أجواء مماثلة لحفلاتها الحقيقية.

تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحتياطية، وتوفير وسائل التعقيم في الحفل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع ارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة الحضور من تفشي وباء كورونا.