الليلة.. الحفل الثالث على التوالي لـ أم كلثوم في قصر عابدين

تتوالي الليالي الساهرة لكوكب الشرق أم كلثوم، في قصر عابدين، لليوم الثالث على التوالي، وذلك في حفلها الغنائي المميز بتقنية "هولوجرام".
تقام، الليلة، حفل غنائي آخر للسيدة أمكلثوم، بعد الحفلين السابقين يومي الجمعة والسبت الماضيين، التي شهدت حضور كامل العدد من الجمهور، حيث قدمت باقة من
تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحتياطية، وتوفير وسائل التعقيم في الحفل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع ارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة الحضور من تفشي وباء كورونا.
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