صورة.. كريم فهمي لـ آسر ياسين: عضنا كلنا

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر"فهمي" من خلال الصورة بداخل سيارته، ويظهر عليه شكل الفنان آسر ياسين، وعلق عليها قائلاً: "شكل آسر ياسين، آسر عضنا كلنا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن كريم فهمي شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.