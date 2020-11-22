شاهد.. وفاء عامر تروج لمسلسلها الجديد "سكن البنات"

روجت الفنانة وفاء عامر لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
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نشرت"وفاء" صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل سكن البنات، يذاع يومياً على ب ان
يذكر أن مسلسل"سكن البنات" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، والذي يعرض حالياً على قناة بي إن دراما.
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