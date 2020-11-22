شاهد.. وفاء عامر تروج لمسلسلها الجديد "سكن البنات"

روجت الفنانة وفاء عامر لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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نشرت"وفاء" صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل سكن البنات، يذاع يومياً على ب ان

دراما"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن مسلسل"سكن البنات" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، والذي يعرض حالياً على قناة بي إن دراما.