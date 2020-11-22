سجلت الأغنية الجديدة للفنان تامر حسني، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام، ويقول مطلعها"كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانشأصيل وقلبي أذاه حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب
يذكر ان تامر، قد طرح أغنية "في جمال كده"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر في 4 أيام.. "نفس النهاية" لـ تامر حسني تتجاوز 4 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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