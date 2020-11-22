في 4 أيام.. "نفس النهاية" لـ تامر حسني تتجاوز 4 ملايين مشاهدة

سجلت الأغنية الجديدة للفنان تامر حسني، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام، ويقول مطلعها"كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش

أصيل وقلبي أذاه حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و سابوجع فيا وماسابش اي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و سابوجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه دي نهاية الجدعنه و حاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس".

يذكر ان تامر، قد طرح أغنية "في جمال كده"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي.