شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها بصورة لها، وذلك عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهرت"أروى" من خلال الصورة برفقة كل من الفنانات نجلاء بدر، إيمان العاصي، أسماء جلال، وكتبت عليها :"الأحسن دائماً". يذكر ان آخر أعمال آروى جودة حكاية "سنين وعدت"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة أحمد صفوت، طارق عبدالعزيز، هبة عبدالغني، كارولين خليل.

كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة مع صديقاتها: الأفضل دائماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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