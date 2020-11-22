تستعد الفنانة هبة طوجي، لحفلها الغنائي المنتظر في القاهرة، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر،بقيادة موسيقية للمايسرتو أسامة الرحباني، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات "الفئة الأولى بقيمة 600 جنيه، والثانية
يذكر أن طوجي طرحت أخيرًا أغنية"روح ياقمر"، وسدلت أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال شهر يونيو الماضي، من كلمات: غادي الرحباني، ألحان: يزن الحارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بحد أقصى 2000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل هبة طوجي في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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