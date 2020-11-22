بحد أقصى 2000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل هبة طوجي في القاهرة

تستعد الفنانة هبة طوجي، لحفلها الغنائي المنتظر في القاهرة، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر،

بقيادة موسيقية للمايسرتو أسامة الرحباني، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات "الفئة الأولى بقيمة 600 جنيه، والثانيةبقيمة 1000جنيه، والثالثة 1500 جنيه، والرابعة والأخيرة 2000 جنيه.

يذكر أن طوجي طرحت أخيرًا أغنية"روح ياقمر"، وسدلت أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال شهر يونيو الماضي، من كلمات: غادي الرحباني، ألحان: يزن الحارجي.