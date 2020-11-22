- 1/2
- 2/2
جبال الهيمالايا
يستعد الإسباني كارلوس سوريا، البالغ من العمر الـ81 عاما، وأحد أكبر متسلقي الجبال عمرا لتسلق أحد جبال سلسلة الهيمالايا، في الربيع، تكريما للضحايا من كبار السن الذين توفوا جراء جائحة “كورونا”.
وبعمر الـ60 عاما أصبح سوريا أكبر معمر يتسلق أعلى 12 قمة في 7 قارات، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وبحسب تصريحات سوريا، لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه يشعر بالفرح لدى قيامه بمثل هذه الأمر في هذا العمر، مضيفا أن الكثير من الشباب أخبروه بأنه يعطيهم الكثير من الأمل لدى قيامه بمثل هذه الأمور في هذا العمر.
ودعا سوريا كبار السن إلى الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية النظام الغذائي.
وأضاف أنه سيقوم بتسلق هذا الجبل تكريما لضحايا الجائحة من كبار السن بالإضافة لرغبته بوضع زهور على قمتها عن راحة المتوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر “تكريما لضحايا كورونا”… مسن يتسلق جبال الهيمالايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.