“تكريما لضحايا كورونا”… مسن يتسلق جبال الهيمالايا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 39 دقيقة

يستعد الإسباني كارلوس سوريا، البالغ من العمر الـ81 عاما، وأحد أكبر متسلقي الجبال عمرا لتسلق أحد جبال سلسلة الهيمالايا، في الربيع، تكريما للضحايا من كبار السن الذين توفوا جراء جائحة “كورونا”.

وبعمر الـ60 عاما أصبح سوريا أكبر معمر يتسلق أعلى 12 قمة في 7 قارات، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبحسب تصريحات سوريا، لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه يشعر بالفرح لدى قيامه بمثل هذه الأمر في هذا العمر، مضيفا أن الكثير من الشباب أخبروه بأنه يعطيهم الكثير من الأمل لدى قيامه بمثل هذه الأمور في هذا العمر.

ودعا سوريا كبار السن إلى الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية النظام الغذائي.

وأضاف أنه سيقوم بتسلق هذا الجبل تكريما لضحايا الجائحة من كبار السن بالإضافة لرغبته بوضع زهور على قمتها عن راحة المتوفين.