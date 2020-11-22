عزل أكثر من مليون شخص بسبب عامل بيتزا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعاني العالم من فيروس كورونا منذ سنة تقريبا مع ظهور أول حالة في مدينة ووهان الصينية، ومنذ ذلك الوقت حتى، اللحظة، يعيش العالم في ظروف صعبة أجبرت الحكومات على الإغلاق العام وإقفال المطارات، ونقل الأعمال من المكاتب إلى المنازل، خشية نقله إلى أكبر عدد من الأشخاص.

وفي هذا السياق، تسببت كذبة عامل بيتزا مصاب بفيروس “كورونا” إلى إغلاق ولاية جنوبي أستراليا، لستة أيام ووقف الرحلات الجوية إلى خامس أكبر المدن الأسترالية.

حيث قامت سلطات ولاية جنوبي أستراليا بفرض حالة إغلاق بسبب كذب عامل بيتزا مصاب بمرض فيروس “كورونا” بشأن صلته بمطعم للبيتزا.

وبحسب تصريحات المسؤولين فإنه كان بالإمكان تجنب الإغلاق لو أن عامل البيتزا اعترف بحقيقة أنه عمل في المطعم، غير أن الرجل قال إنه ذهب إلى المطعم لشراء البيتزا فقط.

كما طلب رئيس وزراء الولاية من الحكومة الفيدرالية وقف الرحلات الجوية الدولية إلى أديلايد، خامس أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، بحسب ما نقل موقع “بي بي سي”.

وبدأ سريان الإغلاق الصارم على مستوى الولاية يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حالات انتقال للعدوى بين سكان الولاية منذ إبريل/نيسان الماضي.

ولم تفصح الشرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان يعمل في مطعم “وودفيل بيتزا بار” بعاصمة الولاية أديلايد.