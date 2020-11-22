“سيدة المطر” تكشف ما وعدتها به ياسمين صبري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت نعمات عبد الحميد، المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطر”،خلال لقاء تلفزيوني مع “الفضائية المصرية”، يوم أمس الأحد، إن الفنانة المصرية ياسمين صبري اتصلت بها، وتكفلت”تماما بكل نفقاتها “.

وأشارت السيدة عبد الحميد، إلى أنها “لم تتقابل مع ياسمين شخصيا بسبب تواجدها خارج البلاد”، مضيفة أن الفنانة المصرية “أرسلت لها مندوبين لتلبية طلباتها”، بعد اتصال أجرته صبري وزوجها رجل الأعمال خالد أبو هشيمة بالسيدة المسنة.

ولفتت إلى أن ياسمين قامت بدعوتها، هي وزوجها، إلى زيارة منزلها يوم الاثنين المقبل.

وتابعت: “الفنانة ياسمين صبري كلمتني لما عرفت قصتي، وقالت لي أنا هتكفل بيكي وعزماني أقابلها”، مشيرة إلى أنها تعمل منذ ربع قرن، ولن تتخلى عن عملها، حتى بعد تقديم المساعدة لها، لأنها لن تغلق “باب الرزق المفتوح من الله”.

وأكدت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، في وقت سابق، أنها تواصلت مع السيدة المسنة التي انتشرت صورها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماض، مشيرة إلى أن مساعدة هذه السيدة وتلبية طلباتها “يشرفها”.

وأعربت الفنانة المصرية، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”، ليل الجمعة، عن نيتها في مساعدة السيدة المسنة، مؤكدة تواصلها معها ومع زوجها.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، صورة لسيدة مسنة، تجلس على الرصيف وتضع أمامها “دلو” لتبيع “الترمس”، في ظل أجواء ممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل، ودفعهم لنشر صورتها بشكل كبير، تحت لقب “سيدة المطر”، وسط تعليقات حول “جمال” هذه السيدة، وحول “فقرها” و”تعبها”، وتعبير الكثير عن “أملهم بمساعدتها”، و”تضامنهم” معها، والاستفسار “عن موقعها بالضبط”، بحسب RT.