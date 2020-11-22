تراند اليوم : من أول السطر .. درة بكت جمهورها في أولي حلقات إلا أنا – شاهد

“أول السطر” حكاية جديدة من حكايات مسلسل “إلا أنا” تقوم ببطولتها الفنانة درة، وبدأ عرضها أمس على dmc.

وكما حدث مع الحكايات السابقة، كان هناك تفاعل جماهيري مع القصة، ولكن هذه المرة كان البكاء هو سيد الموقف.

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خلال أحداث الحلقة تعرفنا على “سلمى” درة، لديها شقيق وحيد “أحمد” رامي وحيد، زوجته تموت في حادث سيارة، يدخل في حالة من الحزن ويموت هو الآخر، لتبقى درة أو “سلمى” مع أبناء شقيقها الثلاثة وتبدأ حكايتها معهم.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة، وأكدوا أنها كانت حزينة بشكل كبير جعلتهم يبكون كثيرا، وبدأت التوقعات أن الحلقات المقبلة ستشهد بكاء أكثر.

“إلا أنا” كان يضم في البداية 6 حكايات، هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم “ربع قيراط”.