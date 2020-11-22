تراند اليوم : طلعي شهيرة من دماغك يامنة تيسير

علقت الفنانة منة تيسير، على ما تردد حول الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين، ووصفها بأنها أخطأت بمغادرتها المنزل قبل مرور ثلاثة أشهر على وفاته.

وكتب تيسير عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” منشور قالت فيه: “الشعب المصري والعربي كله مشغول أوي أن شهيرة طلعت في لقاء وهي في شهور العدة.. بتتكلم في حلقة خاصة عن جوزها”.

وتابعت منة: “بالرغم أننا دائمًا بنشوف زوجات الشهداء والأبطال وهم في هور العده وبيتكلموا وأغلبهم في سن الشباب ولم يلتفت أحد.. بس دول فنانين فنغلط فيهم عادي حلال شرعًا.. يعني لدعاة الفضيلة ممكن مراجعة دار الافتاء”.

وتابعت: “الي بتجيز في حالات كتير بالرغم من أني عارفة أن مش دي القصة أساسًا وأه هي كانت محجبة وبقت محتشمة ودينها بروضو يجيز لها كده أنها تتخفف طالما محتشمة، في العمرحلة العمرية دي”.

وأضافت منة: “وهي حرة على فكرة لما تبقى هاتتحاسب مكانها أبقى اتكلم مكانها.. وأخيرًا شكرًا على التريند والحسانات الي بتتلم على قفاكم”.



