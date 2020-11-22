تراند اليوم : مش هتصدق .. كرتون توم وجيري أصله فرعوني وفيه دليل – إتفرج

استضاف برنامج “صباح الورد” على قناة TeN TV باحثا أثريا قال إن أصل الرسوم المتحركة الشهيرة “توم وجيري” يعود للمصريين القدماء.

وقال الباحث الأثري إن فكرة الرسوم المتحركة مأخوذة عن جدارية تم اكتشافها في الأقصر، تصور خرافة بطريقة كاريكاتورية وتصور مطاردات القط والفأر، وهي واحدة من الأفكار التي أخذها الغرب عن مصر.

وأوضح الباحث أن المصري القديم قدر أهمية الحيوانات واهتم برعايتها لأغراض متعددة، منها ما هو ديني، اعتقادا بأنها تدرأ عنه المخاطر في العالم السفلي، ومنها ما هو دنيوي.

وأشار الباحث إلى الإلهة “باستت” عند المصريين القدماء، التي جُسدت على هيئة قطة جميلة جدا، وكانت لها شهرة كبيرة في منطقة تل بسطة، وكانت تحافظ على المرأة الحامل، وقال إن ربط البعض بين القطط وفقدان الحمل مجرد مقولات.

وأضاف الباحث الأثري أن وجود مظاهر عنف ضد الحيوانات في المجتمع المصري الآن يعكس إهمالا لقراءة التاريخ، فالمصري القديم اهتم بالحيوانات وقدسها وصنع لها التماثيل، وكانت للقطط في منطقة سقارة جبّانة خاصة بها.

يُذكر أن موعد إطلاق فيلم Tom and Jerry تغير أكثر من مرة تقديما وتأخيرا، والموعد الحالي لبدء عرضه في السينما هو مارس 2021، وفقا لصفحة الفيلم على الموسوعة المفتوحة.