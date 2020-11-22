تراند اليوم : أحمد فهمي يطرح لأول مرة أغنية باللهجة الخليجية.. شاهد

طرح الفنان أحمد فهمي، أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان “وحق الله” والتي تجمعه بدويتو جديد مع الفنان الكويتي بدر الشعيبي، وذلك عبر قانته الرسمية على موقع الشهير “يوتيوب”.

وروج أحمد فهمي للأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أغنية جديدة مع صديقي بدر الشيبعي، لأول مرة باللهجة الخليجية.. يارب تعجبكوا”.

وأشار أحمد فهمي إلي أن الأغنية من كلمات وألحان بشار الشطي، وتوزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، إنتاج شركه بالمخبه.

وتقول كلمات الأغنية: “وحق الله أنا لايمكن أنه انساه أنا قلبي وحياتو معاه، واحبو وحق الله وحق الله أنا من دونو ما اقدر أنا فبعادو اناثر واحبه وحق الله اهواه.. وأنا شوقي له كلي له روحي له ولا اقدر ابد انساه لا”.

ومؤحرًا، عرض لأحمد فهمي مسلسل “أسود فاتح” عبر منصة “شاهد”، والتي تلقي إعجاب كبير من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب،

من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

مسلسل ‎”أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان،

سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

