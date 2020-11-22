تراند اليوم : أسرار جديدة عن أزمة محمد رمضان.. سيارات وطائرة خاصة من أجل التطبيع

تحدث خالد رفعت صالح، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، عن الصور التي جرى تداولها أمس، للفنان محمد رمضان مع الممثل الإسرائيلي، والتي لاقت هجوم الكثيرين من الوسط الفني والجمهور عليه.

ونشر “صالح”، عبر حسابه على “فيس بوك”، معلومات جديدة عن تلك الأزمة: “الحقائق تظهر تباعًا.. محمد رمضان سافر دبي على الطائرة الخاصة برجل الأعمال الاماراتي رشيد الحبتور؛ وذلك لحضور حفل توقيع اتفاقيات تعاون، واحتفال مجموعة شركات الحبتور بفتح مكتب لها في تل أبيب”.

وأضاف رفعت صالح: “شارك محمد رمضان، المطرب الصهيوني الشهير عومير آدم، في غناء بعض الأغاني الإسرائيلية الشهيرة، كما رقص محمد رمضان على أنغام أغنية هافا ناجيلا الشهيرة، مثلما نشرت الفيديو في البوست السابق”.

وأوضح مدير مركز طيبة للدراسات السياسية: “وعد رجال الأعمال الصهاينة، رمضان، بدور في فيلم أمريكي؛ ليدخل العالمية من بوابة هوليود، كما حصل رمضان على الإقامة الذهبية في دبي.. بالإضافة لسيارة رولز رويس كولينان 2020 بلاك بادچ، برقم دبي 1111، أهداها له رجل أعمال أردني مقيم في دبي افتتح مكتبا في تل أبيب أيضًا”.

وكانت بداية القصة، عندما نشر الناشط الإماراتي حمد المزروعي، صورة، للفنان محمد رمضان، مع المغني الإسرائيلي الشهير عومير آدم، قائلًا في تغريدة له عبر تويتر: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”.

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ولم ينتظر الفنان الإسرائيلي، إيلاد تسلا، كثيرًا؛ لينشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، معلقًا عليها: “الملك”.

وعَقِبَها بدأت تُدشن حملات مقاطعة الفنان محمد رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعمه للكيان الصهيوني، كما لاقى الكثير من ردود الفعل الهجومية.

