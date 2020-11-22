تراند اليوم : كيف أستوحي”إلا أنا” قصة “ربع قيراط” صاحبة القصة الحقيقية توضح.. شاهد

كشفت، مريم أنور، صاحبة القصة الحقيقية لمسلسل «إلا أنا» قصة «ربع قيراط»، كيف استوحى المسلسل قصتها، حيث جسدت دورها في العمل الفنانة ريهام عبدالغفور.

وقالت أنور في حوارها إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إنها تلقت اتصالًا يوضح أن هناك مسلسل سيعمل على تجسيد قصة نجاحها

وجلست بالفعل مع فريق العمل، موضحةً أن قصة «ربع قيراط» مقتبسة عن الجزء العملي من حياتها وليس الشخصي.

وتابعت أنها بعد التخرج لم تجد عملًا يتوافق مع بيتها وأسرتها خاصةً وأنها كانت تعمل حينها في الرسوم المتحركة، لتقرر تنفيذ عمل خاص بها وهو تغيير شكل الأثاث والديكور القديم بالرسم ليتحول إلى تحفة فنية،

مشيرةً إلى أن أول شئ عملت عليه كان كرسي جدتها وهو نفس ما فعلته الفنانة ريهام عبدالغفور في المسلسل.

أوضحت أنور أن بعد تطور الموضوع وتفاعل السوشيال ميديا معها بدأت تتعاقد مع العديد من الأشخاص والمعارض لتنفيذ أعمال لصالحهم بالإضافة إلى العديد من الورش، حتى بدأ الموضوع في الانتشار وأصبح لها أسمًا في هذا المجال.



