تراند اليوم : أيتن عامر: السمنة مش بتفرق معايا و الكاميرا بتخن.. شاهد

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تعتبر العام الماضي نقلة فنية بالنسبة لها، وذلك بسبب الأدوار التي قدمتها، كاشفة أنها تلقت 3 مشاريع فنية لتقديمهم خلال شهر رمضان المقبل.

أضافت “عامر” في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، بمناسبة ذكرى يوم ميلادها اليوم الأحد،

أنها من النوع القلق ولهذا زوجها أول شخص يعرف الجديد والعروض التي تتلقاها ويشاركها رأيه لاتخاذ القرار، وأيضًا شقيقتها وفاء عامر تشاركها في الرأي، حيث تقدم لها الوضع باختصار لتدلي برأيها.

تابعت الفنانة أن موضوع السمنة بالنسبة لها «مش بتفرق معايا» لأنها شخصية طبيعية والناس لا تعلم أن زوايا التصوير يمكن أن تجعل الشخص الذي وزنه 50 كيلو يبدو وكأنه 80 كيلو، كما أن الكاميرا «بتتخن».

كشفت آيتن عامر أن أول هدية تلقتها بمناسبة عيد ميلادها كان في أول الشهر الجاري، وزوجها الذي قدم لها هدية من الماس وذلك لأنه تعود كل عام على أن يُزيد حجم خاتم الزواج الخاص بها ويحرص على ذلك.



